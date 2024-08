Mulheres negras - Reprodução/ Internet

Publicado 07/08/2024 18:27

Cabo Frio - A cidade de Cabo Frio se prepara para receber um evento de grande importância para a luta por direitos e equidade: o I Seminário da Região Sudeste da Rede Nacional de Mulheres Negras no Combate à Violência. A iniciativa, que acontece entre sexta (9) e domingo (11), no Museu José de Dome, reunirá representantes de diversos estados da região, com o objetivo de discutir e fortalecer ações para combater a violência contra a mulher negra. O evento tem capacidade máxima de 50 pessoas.



Com o tema central “Cidadania – O Direito de ter Direitos”, o seminário proporciona um espaço de debate e troca de experiências entre ativistas, pesquisadoras e lideranças negras. A programação conta com palestras, oficinas e rodas de conversa sobre temas como racismo, machismo, feminicídio e políticas públicas para mulheres negras.



As participantes terão a oportunidade de discutir questões como a violência obstétrica, o encarceramento em massa da população negra, a importância da educação antirracista e a necessidade de políticas públicas que promovam a igualdade racial e de gênero. Além disso, o evento conta com a presença de representantes de movimentos sociais e organizações não governamentais que atuam na defesa dos direitos das mulheres negras.



O seminário também visa fortalecer a Rede Nacional de Mulheres Negras no Combate à Violência na região Sudeste, promovendo a articulação entre as diversas iniciativas e a construção de agendas comuns. A expectativa é que o evento contribua para a visibilização das mulheres negras e para a promoção de seus direitos



Confira a programação abaixo: