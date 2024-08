Prêmio Teixeira e Sousa de Literatura - Divulgação

Publicado 07/08/2024 18:21

- Em Cabo Frio, o Prêmio Teixeira e Sousa de Literatura 2024 está com as inscrições abertas até o dia 19 de agosto. O prêmio é uma tradição cabo-friense, que visa reconhecer o trabalho literário de escritores e estudantes da Rede Pública do município em forma de publicação de antologia literária e premiação. Esta edição se propõe a fomentar a produção literária sobre a força feminina na Literatura.Os autores deverão inscrever textos inéditos sobre o tema “A mulher como protagonista de seu tempo na luta pelos Direitos de Gênero e pelo Direito à vida” concorrendo a prêmios em dinheiro e a publicação na antologia “Ialodês e Jacintas: A força feminina na Literatura”, que é o produto final deste edital.As inscrições são gratuitas.Os candidatos deverão realizar inscrição de forma individual pelo formulário no link: https://forms.gle/Da36LqsRqJHXd5Sh9 Serão duas categorias de participação: Público em Geral (com os gêneros literários Conto, Crônica e Poema) e Prêmio Estudantil para estudantes do Ensino Médio e EJA da rede pública (com o gênero literário Poema) e serão consideradas inscrições de candidatos optantes por Ação Afirmativa para Pessoas Negras (pretas ou pardas), Indígenas, Pessoas LGBTQIA+, Pessoas com Deficiência e Pessoas residentes em áreas periféricas ou rurais de Cabo Frio.Os prêmios serão distribuídos nas seguintes faixas de valor:1º lugar R$3.200,00 (três mil e duzentos reais)2º lugar R$2.000,00 (dois mil reais)3º lugar R$800,00 (oitocentos reais)1º lugar R$3.200,00 (três mil e duzentos reais)2º lugar R$2.000,00 (dois mil reais)3º lugar R$800,00 (oitocentos reais)1º lugar R$3.200,00 (três mil e duzentos reais)2º lugar R$2.000,00 (dois mil reais)3º lugar R$800,00 (oitocentos reais)1º lugar: R$1.000,00 (mil reais)2° lugar: R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais)3° lugar: R$350,00 (trezentos e cinquenta reais)Acesse o edital completo no Portal da Transparência: https://cabofrio.rj.gov.br/secretarias/secretaria-de-cultura/