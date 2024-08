Jovem sendo levado à delegacia - Talk Show Lagos

Publicado 08/08/2024 15:40

Cabo Frio - Um jovem foi encaminhado à delegacia no início da tarde desta quarta-feira (7), em Cabo Frio, após ameaçar os próprios familiares, afirmando que “iria matar a mãe com um facão”. A ocorrência foi atendida por policiais civis de Arraial do Cabo, que estavam em horário de almoço no bairro Jardim Excelsior, quando foram informados por populares sobre os gritos vindos de uma casa na Rua Veneza.



De acordo com a ocorrência, ao chegarem ao local, os policiais teriam sido recebidos pelo proprietário da residência, que relatou que seu enteado, aparentemente sob o efeito de drogas, teria ameaçado atacá-lo e à sua esposa com um facão.



A esposa, que havia acabado de voltar da Delegacia da Mulher, onde denunciou o filho por injúria, teria confirmado as ameaças.



Ainda de acordo com a ocorrência, com a permissão dos moradores, os policiais entraram na casa e encontraram o suspeito deitado em um colchão nos fundos do imóvel. Ele estaria agitado e, inicialmente, teria se recusado a obedecer às ordens dos policiais.



Posteriormente, durante a abordagem, o jovem teria admitido ser usuário de drogas e ter discutido verbalmente com o padrasto, mas negou ter ameaçado a mãe. Nenhum facão foi encontrado na residência.



Pouco depois, uma viatura da Polícia Militar chegou ao local, informando que haviam recebido chamadas sobre o ocorrido. Diante das circunstâncias, todos os envolvidos foram levados à delegacia de Cabo Frio para que a autoridade policial de plantão pudesse investigar o caso.