Incêndio Reprodução/Rede social

Publicado 09/08/2024 16:02

Cabo Frio - Um incêndio de grandes proporções assustou os moradores da Praia do Siqueira, em Cabo Frio, na noite desta quinta-feira (8). O fogo, que teve início por volta das 21h na Rua Roberto Silveira, consumiu uma residência e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros.



Rapidamente, as chamas se alastraram pela casa, colocando em risco imóveis vizinhos. Os bombeiros, acionados por testemunhas, chegaram ao local e iniciaram os trabalhos para controlar o fogo. A ação rápida dos profissionais evitou que o incêndio se propagasse para outras casas.



Ainda não há informações oficiais sobre as causas do incêndio.



A via precisou ser parcialmente interditada durante a operação.