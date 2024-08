Mulher em situação de rua - Reprodução/ Rede social

Publicado 09/08/2024 15:56

Cabo Frio - Uma mulher foi flagrada nua, ao lado do companheiro, na Praça da Bandeira, em Cabo Frio, na tarde desta quinta-feira (8). Um vídeo feito por um morador mostra a mulher deitada de costas, com as nádegas expostas.



Conforme denúncias de moradores, o casal estaria naquela situação o dia inteiro. Eles, inclusive, teriam se envolvido sexualmente, ignorando a presença de crianças e idosos na praça.



A Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda Municipal foi acionada e compareceu ao local. De acordo com a ocorrência, uma guarnição foi até o local para averiguar denúncias de atentado ao pudor por parte de cidadãos em situação de rua.



Lá, os agentes não identificaram o fato, encontrando apenas uma mulher em situação de rua dormindo. Foi solicitado que ela juntasse seus pertences e, em seguida, se retirasse. Posteriormente, a Comsercaf concluiu a limpeza do lugar.



Vale pontuar que, conforme o artigo 233 do Código Penal Brasileiro, praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público acarreta em detenção, de três meses a um ano, ou multa.



O Jornal O Dia entrou em contato com a prefeitura de Cabo Frio, questionando sobre o fato, e aguarda retorno.