Bicicletas roubadas Divulgação/PM

Publicado 08/08/2024 16:14

Cabo Frio - Dois homens, de 17 e 22 anos, foram detidos na noite desta quarta-feira (7) após um furto em um shopping center localizado na Avenida Henrique Terra, no bairro Jardim Excelsior.

De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição em patrulhamento pela região observou os dois indivíduos em atitude suspeita. Eles estavam em uma bicicleta e entraram no estacionamento lateral do shopping.

As imagens mostram que um dos envolvidos, o menor de 17 anos, retirou um alicate de corte da roupa e cortou o cadeado de uma bicicleta estacionada no local. Em seguida, os dois tentaram deixar o shopping, mas foram abordados e detidos em flagrante pela polícia.

Além das duas bicicletas, um alicate de corte também foi apreendido. O adolescente foi encaminhado para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), Central de Flagrantes do dia, onde foi autuado por crime análogo ao furto. Já o homem de 22 anos foi preso em flagrante por furto e também levado para a delegacia.