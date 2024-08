428 tiras de maconha, 285 pedras de crack, quatro rádios transmissores, dois aparelhos celulares e R$ 32 em espécie - Divulgação/PM

Publicado 08/08/2024 16:03

Cabo Frio - Em ações realizadas nesta quarta-feira (8) em diversas localidades de Cabo Frio, a Polícia Militar deteve seis elementos envolvidos com o tráfico de drogas.



No distrito de Tamoios, quatro elementos foram capturados com drogas na Rua das Raposas, no bairro Unamar. A operação, desencadeada após denúncias anônimas, resultou na apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes e materiais utilizados pelos criminosos.



Os agentes chegaram ao local e avistaram quatro indivíduos com sacolas nas mãos, atitude que despertou a suspeita dos policiais. Ao perceberem a aproximação da viatura, os elementos tentaram fugir para uma ilha dentro de uma lagoa próxima, mas foram rapidamente alcançados e detidos. Durante a abordagem, os policiais encontraram em posse dos acusados 428 tiras de maconha, 285 pedras de crack, quatro rádios transmissores, dois aparelhos celulares e R$ 32 em espécie.



Os indivíduos, identificados como C.L.S., de 20 anos, F.H.V.D.l., de 19, R.S.G., de 20, e um menor, de 17 anos, foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e, posteriormente, para a 132ª DP de Arraial do Cabo, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. O adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

160 buchas de maconha, 89 pedras de crack, 20 cápsulas de cocaína, 12 unidades de skunk e o rádio transmissor Divulgação/PM

Já na Rua Sete, no bairro Manoel Corrêa, as guarnições avistaram dois indivíduos com as características descritas em uma denúncia. Ao perceberem a presença dos policiais, os criminosos tentaram fugir, descartando uma sacola e um rádio transmissor. Os agentes conseguiram alcançá-los e realizar a detenção.



Durante a revista pessoal, os policiais encontraram R$ 552 em espécie com os envolvidos. Em seguida, retornaram ao local onde a sacola havia sido descartada e encontraram 160 buchas de maconha, 89 pedras de crack, 20 cápsulas de cocaína, 12 unidades de skunk e o rádio transmissor.



Os indivíduos, identificados como L.O.B., de 18 anos, e um menor de 17 anos, foram conduzidos para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP). O maior de idade foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, enquanto o menor foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.