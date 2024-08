Moradores de rua defecando nas calçadas - Reprodução/Rede social

Publicado 09/08/2024 16:48

Cabo Frio - “Não aguentamos mais”: essa foi a fala de um morador do bairro São Cristóvão, em Cabo Frio, com relação ao comportamento das pessoas em situação de rua na Fagundes Varela, onde fica localizada a casa de passagem da cidade. Conforme denúncias realizadas nesta sexta-feira (9), eles estariam usando drogas, furtando residências e defecando nas calçadas.



Câmeras de segurança flagraram o furto e residentes complementaram a denúncia com imagens do local, mostrando fezes nas calçadas e roupas penduradas nas árvores. “Quem vai limpar?”, questiona uma moradora, afirmando que a situação ocorre próximo à sua casa.



Conforme os relatos, homens e mulheres em situação de vulnerabilidade estariam dormindo no local, além de rasgarem sacolas de lixo em busca de alimentos e uso de drogas.



A denúncia não é atual. Em 2023, a transformação de uma escola em Casa de Passagem não agradou os moradores da localidade, que, na época, chegaram a considerar um protesto. A ideia não foi a diante, contudo, denúncias ligadas à limpeza, drogas e furtos passaram a ser frequentes. Relatos apontam que brigas também são recorrentes, contudo, “nenhuma medida efetiva estaria sendo tomada”.



Diante dos fatos, o Jornal O Dia entrou em contato com a prefeitura, questionando sobre os fatos, e aguarda retorno.