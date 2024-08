39 cápsulas de cocaína, 66 trouxinhas de maconha, 220 pedras de crack e R$20 em espécie - Divulgação/PM

39 cápsulas de cocaína, 66 trouxinhas de maconha, 220 pedras de crack e R$20 em espécie Divulgação/PM

Publicado 09/08/2024 16:42

Cabo Frio - Nesta quinta-feira (8), duas ações da Polícia Militar que resultaram na apreensão de drogas e prisão de criminosos.



A primeira ação ocorreu por volta das 22h, na Rua Panamá, no bairro Manoel Corrêa, em Cabo Frio. Após receberem denúncias anônimas, os policiais avistaram um indivíduo com as características descritas e iniciaram uma perseguição. O acusado, identificado como M.V. D.S.D.S., de 19 anos, abandonou uma sacola com drogas ao entrar em uma residência. Na sacola, foram encontrados 39 cápsulas de cocaína, 66 trouxinhas de maconha, 220 pedras de crack e R$20 em espécie. O criminoso foi encaminhado para a delegacia, autuado e preso.

A segunda ação ocorreu por volta das 18h25, na Rua Jediel Firmino dos Santos, no Braga, em Cabo Frio. Durante um patrulhamento de rotina, os policiais viram um indivíduo que, ao perceber a presença da viatura, fugiu e abandonou uma pequena sacola com 60 pedras de crack. Apesar das buscas, não foi possível localizar o acusado.