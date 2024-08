Morador de rua é impedido de dormir em abrigo - Reprodução/Rede social

Publicado 12/08/2024 18:08

Cabo Frio - Na noite deste domingo (11), a meteorologia indica que os termômetros marcaram 16ºC. Apesar disso, conforme denúncias, um homem em situação de rua teria sido impedido de dormir na Casa de Passagem do bairro São Cristóvão. O caso foi registrado por câmeras de segurança e revoltou moradores da região.



Conforme o vídeo, o caso foi registrado por volta das 21h50, quando o homem, deitado em frente à Casa de Passagem, é abordado por um funcionário, que lhe entrega uma coberta. Por algum motivo, ele é impedido de entrar no local e, em seguida, a pessoa solicita que ele durma na outra calçada.



Mais cedo, em outro vídeo, é possível ver outras pessoas, frequentadoras da Casa de Passagem, passando ao lado do indivíduo e entrando. Segundo a denúncia, a abordagem apenas teria ocorrido no momento em que ele foi solicitado para se retirar.



De acordo com a denúncia, depois de um tempo, o homem voltou para a frente do portão da Casa de Passagem, onde teria ficado até às 6h. “É isso que os moradores da rua ficam revoltados. Se tem o abrigo, em uma noite fria dessas, por que não colocaram o senhor para dentro? Eles ainda deram uma coberta e botaram ele para a outra calçada”, disse um denunciante, que preferiu não se identificar.



Diante dos fatos, o Jornal O Dia entrou em contato com a prefeitura, questionando sobre os fatos, e aguarda retorno.