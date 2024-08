Felipe Secco - Divulgação

Publicado 13/08/2024 19:00

Cabo Frio - Nesta quarta-feira (14), começa a tradicional Festa de Nossa Senhora da Assunção, padroeira de Cabo Frio. Entre os principais artistas confirmados, está Jorge Vercillo. As apresentações começam às 19h, e acontece na Praça Porto Rocha, em frente da matriz histórica. Além das atrações musicais, a programação contará com diversas outras atividades religiosas, como missas e procissões. O evento acontece até domingo (18).



Em razão da festa, haverá um ordenamento especial no trânsito. A Avenida Teixeira de Souza será fechada, desviando o trânsito para a Rua José Watzl Filho e para o canal na Rua Jonas Garcia. Para acessar a Rua Raul Veiga, a Rua Santos Dumont terá sua mão invertida. Aqueles que desejam chegar a outros pontos da cidade podem utilizar a Rua Santos Dumont para chegar à Rua Raul Veiga.



Além disso, o acesso à Avenida Nossa Senhora da Assunção pela Rua Francisco Mendes também será fechado. A travessa Lions Clubs, que dá acesso ao canal, estará fechada. Em outros locais, haverá ordenamento do trânsito com guardas orientando e fiscalizando.



Período de Interdição:



– Dias 14, 15 e 16/8 (fechamento) das 8h à 1h.



– Dia 17/8 (fechamento) das 6h às 1h do dia 18.



Após o término das festividades, o trânsito será liberado.



Programação:



Quarta-Feira (14):



– Olívia Ferreira

– ⁠Felipe Secco



Quinta-Feira (15):



– Herança de Deus

– ⁠Bossa Nova com Oswaldo Guimarães

– ⁠Banda Melim



Sexta-Feira (16):



– Christian Vargas

– ⁠Yara Velasco

– ⁠Jorge Vercillo



Sábado (17):



– Raylane Mendes

– ⁠Matheusinho

– ⁠Imagina samba



Domingo (18):



– Jero e Jamantha

– ⁠Azul Puro Azul

– ⁠Byafra

– ⁠Swing Simpatia

Programação Divulgação

