R$ 2.650 em espécie e um aparelho celular Divulgação/PM

Publicado 13/08/2024 18:21

Cabo Frio - Em uma ação na manhã desta segunda-feira (12), a Polícia Militar conseguiu prender um homem considerado foragido da Justiça. A operação ocorreu no bairro Aquarius, em Tamoios, distrito Cabo Frio.

A equipe da PM prendeu E.F.L., de 28 anos, na Rua Cabo Frio, no bairro Aquarius. O homem era procurado pela Justiça de Mato Grosso por tráfico de drogas e roubo. De acordo com informações policiais, o foragido era gerente do tráfico de drogas na Comunidade Jardim Vitória, em Cuiabá, e estava escondido na comunidade da Rocinha há cerca de dois meses. Durante a abordagem, os policiais apreenderam R$ 2.650 em espécie e um aparelho celular. O acusado foi levado para a 127ª Delegacia de Polícia (127ª DP), onde foi registrado o flagrante e permaneceu preso.