Publicado 13/08/2024 18:56

Cabo Frio - Neste sábado (17), Cabo Frio recebe o 8º Encontro de Astronomia e Astronáutica, a partir das 15h, no CIEP 458 Hermes Barcelos, localizado no Jardim Esperança. O evento contará com palestras, observação dos céus e oficinas.



O encontro é realizado pelo renomado Astrônomo Wagner Sena, em parceria com o Clube de Astronomia do Rio de Janeiro e a União Brasileira de Astronomia. Juntos, eles trazem uma experiência única para todos que desejam explorar o fascinante universo da astronomia e astronáutica.



Programação:



– 15h: Oficina de Dobraduras de Mini Foguetes e Satélites Brasileiros.



– Participe desta atividade divertida e educativa, onde você aprenderá a construir e compreender a ciência por trás dos foguetes e satélites.



– 19h: Palestras com Astrônomos e Observação dos Céus.



– Desfrute de palestras conduzidas por astrônomos e tenha a oportunidade de observar os céus através de um telescópio construído com material reciclado.



Local: CIEP 458 Hermes Barcelos, Jardim Esperança.



Data: Sábado, 17 de agosto.



Horário: A partir das 15h.

