Cabo Frio - Os atletas do projeto gratuito de Jiu-Jitsu da Guarda Municipal de Cabo Frio estão se preparando para participar do Campeonato Sul-Americano 2024 de No-Gi, que será realizado no Rio de Janeiro no mês de setembro. Com o intuito de arrecadar fundos para a viagem, o grupo lançou duas rifas, com cada número à venda por R$ 10. O sorteio está agendado para ocorrer um dia antes do evento.

O campeonato acontecerá nos dias 28 e 29 de setembro, e as inscrições custam R$ 252 até 30 de agosto, aumentando para R$ 272 até 20 de setembro. Dez atletas, com idades entre 16 e 50 anos, planejam viajar para representar o projeto, que é acessível e gratuito para os moradores da cidade.



Cada rifa oferece 100 números. A primeira premiará com uma cesta de chocolates e produtos personalizados, no valor de R$ 250. A segunda terá como prêmio um kimono, avaliado em R$ 400.



Ainda há 70 números disponíveis para venda. Os interessados em apoiar o projeto podem contatar a coordenadora do projeto, GCM Laillah pelo telefone (22) 99247-4647.



Sobre as atividades

As aulas acontecem todos os dias da semana, pela manhã e à noite, na Rua Governador Valadares, nº 326, no bairro São Cristóvão. O projeto também conta com aulas de Taekwondo. Para participar, os interessados devem apresentar cópias e originais dos seguintes documentos: RG, comprovante de residência e atestado médico. As inscrições são feitas no local.

