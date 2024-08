Pássaros silvestres - Reprodução/Rede social

Publicado 14/08/2024 16:14

Cabo Frio - Sete pássaros silvestres, que eram mantidos em cativeiro em Cabo Frio, no bairro São Cristóvão, foram resgatados nesta quarta-feira (14). A ocorrência foi registrada na Rua Marques de Olinda, após uma denúncia ao Linha Verde.



Conforme a ocorrência, policiais militares foram até a residência alvo da denúncia, que mencionava uma suposta criação de aves sem as devidas licenças. No local, os agentes encontraram sete pássaros, quatro tizis, dois coleiros e um canário.



Um homem se identificou como responsável pelos animais, contudo, ao ser questionado sobre as autorizações necessárias para a criação das aves, disse que não as possuía. Com base no artigo 29 da lei 9605/98, os policiais ambientais recolheram os animais e procederam junto ao acusado à 126ª DP (Cabo Frio), onde a ocorrência foi registrada.



Todos os pássaros foram apreendidos e levados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), em Seropédica, na Baixada Fluminense, onde serão devolvidos ao habitat natural após tratamento.



Para denunciar crimes ambientais ao Linha Verde, a população pode ligar 24 horas, sete dias da semana, para o telefone (21) 2253-1177 e para o 0300 253 1177, ambos com WhatsApp anonimizado – técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App “Disque Denúncia RJ”. É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook.

