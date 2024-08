Barata circulando por uma parte do açougue - Reprodução/Rede social

Publicado 14/08/2024 18:28

Cabo Frio - Um morador teve uma surpresa desagradável ao fazer compras no Supermercado Princesa, localizado na Avenida Teixeira e Souza, no centro de Cabo Frio, nesta terça-feira (13). Conforme denúncia, o cliente flagrou uma barata circulando livremente por uma parte do açougue.



A denúncia foi registrada em vídeo. Em meio à ferrugem, o inseto é flagrado na parte inferior do açougue. Além disso, de acordo com o relato, o local estaria apresentando sujeita e mau cheiro.



O cliente disse, ainda, que falou com os funcionários sobre a presença da barata, contudo, “não teriam feito nada” em resposta.



Diante dos fatos, o Jornal O Dia entrou em contato com o supermercado e com a prefeitura, solicitando um posicionamento sobre o caso.



Ao Jornal, o município afirmou que já está apurando o caso e que o mesmo será encaminhado para a Vigilância Sanitária. O supermercado está averiguando os fatos.