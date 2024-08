Pratos exclusivos - Divulgação

Publicado 16/08/2024 18:08

Cabo Frio - O Festival Sabores de Cabo Frio, que chega à 10ª edição, será realizado em Cabo Frio entre os dias 6 de setembro e 6 de outubro. Durante o evento, mais de 60 estabelecimentos da cidade participarão, oferecendo pratos exclusivos criados especialmente para o festival, todos inspirados pelo tema “O Sal da Terra”, em homenagem à histórica produção de sal na região. Além disso, o evento contará com atividades no Largo de São Benedito.

Para comemorar a primeira década do festival, uma das novidades é a realização do Espaço Gourmet em um cenário diferente: o Largo de São Benedito, no bairro da Passagem. As atividades, que reúnem chefs profissionais e entusiastas, acontecem entre os dias 25 e 28 de setembro (quarta a sábado), das 17h às 21h, em um ambiente projetado pela arquiteta Renata Millem, com obras da artista plástica Gladis Reveilleau.



Para se apresentar no espaço, que também receberá convidados, é preciso fazer inscrição prévia através do site do festival. E mais: os atendentes que mais se destacaram durante o Sabores serão premiados. A votação será definida pelo público.



Os pratos exclusivos criados para o festival serão oferecidos a preços fixos, mantendo a tradição das edições anteriores. As porções, denominadas “Petit” e com até 200 gramas, terão preços estabelecidos em R$ 34 para entradas e petiscos, R$ 39 para pratos principais e sanduíches, e R$ 24 para sobremesas.



Esses pratos estarão disponíveis nos estabelecimentos participantes ao longo de todo o período do festival, respeitando os horários de funcionamento de cada local. Informações detalhadas sobre os pratos, endereços e horários de funcionamento serão disponibilizadas em uma revista virtual, acessível por QR Code no site do festival e nos restaurantes.



O tema “O Sal da Terra” foi escolhido para homenagear o “ouro branco”, como o sal era conhecido na região, que teve um papel crucial no desenvolvimento econômico local. A história da produção de sal em Cabo Frio começou no período colonial e se intensificou no século 19, quando Luiz Lindemberg instalou a primeira grande salina do Brasil nas margens da Lagoa de Araruama, após receber a concessão de terras de Dom Pedro I. Atualmente, a Refinaria Sal Cisne, fundada nos anos 1940, continua sendo um dos maiores nomes na produção de sal no Brasil, empregando cerca de 500 trabalhadores na região.