138 trouxinhas de maconha e 11 cápsulas de cocaína - Divulgação/PM

138 trouxinhas de maconha e 11 cápsulas de cocaína Divulgação/PM

Publicado 16/08/2024 15:10

Cabo Frio - Um suspeito de 19 anos foi preso, na última quarta-feira (14), por tráfico de drogas. A ocorrência foi no Samburá, em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio.

Segundo informações do 25º BPM, uma denúncia anônima levou policiais militares até a Rua Dois de Fevereiro, onde avistaram o elemento na entrada de um beco; ao perceber a presença policial, o mesmo fugiu para dentro de uma casa. No entanto, os PMs o capturaram e encontraram uma sacola com as drogas, dentro de um guarda-roupa.

Foram arrecadadas 138 trouxinhas de maconha e 11 cápsulas de cocaína. O rapaz foi levado para a 126ª DP, onde ficou preso.