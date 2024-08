158 cápsulas de cocaína - Divulgação/PM

Publicado 19/08/2024 15:38

Cabo Frio - Uma ação policial resultou na apreensão de 158 cápsulas de cocaína em Cabo Frio. O incidente ocorreu na noite de sábado (17), na Rua Trindade, no bairro Palmeiras.

A equipe do PATAMO da 1ª Companhia do 25º Batalhão de Polícia Militar estava realizando patrulhamento tático preventivo quando avistou um homem subindo no telhado de uma casa abandonada. Ao perceber a presença policial, o indivíduo tentou fugir pelos telhados das residências vizinhas.

Apesar da fuga, a equipe conseguiu realizar uma busca minuciosa na área e encontrou o material abandonado pelo elemento.

O material, composto por cápsulas de cocaína, foi apreendido e levado para a 126ª Delegacia de Polícia, em Cabo Frio, onde foi formalmente registrado.