22 pinos de cocaína. Logo após encontraram 1.238 cápsulas da mesma drogas - Divulgação/PM

22 pinos de cocaína. Logo após encontraram 1.238 cápsulas da mesma drogas Divulgação/PM

Publicado 19/08/2024 15:12

Cabo Frio - Um homem de 46 anos foi preso por tráfico de drogas na tarde de sexta-feira (16), em Cabo Frio. A ocorrência foi registrada por volta das 16h10, na Praia do Siqueira, e também resultou numa grande apreensão de cocaína.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada quando policiais foram informados sobre um elemento que estaria traficando ilícitos na Rua Francisco Ribeiro e escondendo parte do material em um buraco.

Em posse das informações, a guarnição foi até o local, onde abordou um elemento com as características descritas pelo denunciante. Com ele, a equipe encontrou 22 pinos de cocaína. Após buscas pela região, a PM também logrou êxito em encontrar 1.238 cápsulas da mesma drogas.

Diante dos fatos, o homem foi detido e, juntamente aos ilícitos, conduzido à 126ª DP (Cabo Frio). Lá, o material permaneceu apreendido e ele, que já possuía um registro policial por ameaça, ficou preso.