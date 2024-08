Briga entre torcedores - Reprodução/Rede social

Publicado 19/08/2024 16:01

Cabo Frio - Uma briga entre torcedores de futebol resultou em dois feridos na tarde deste domingo (18), na Rua Finlândia, no bairro Jardim Caiçara, em Cabo Frio.

A Polícia Militar foi acionada após denúncias de desordem no local. Ao chegar, os agentes constataram que a confusão havia sido causada por uma disputa entre torcedores do Botafogo e do Flamengo. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, onde receberam atendimento médico.

De acordo com o boletim de ocorrência, as vítimas relataram que os agressores eram oriundos de Rio das Ostras e Macaé, e que apenas um deles era conhecido como “mão de ferro”. Ambas as vítimas negaram que tenha ocorrido disparos de arma de fogo, afirmando que foram agredidas fisicamente.

A Polícia Militar está investigando o caso e procura pelos autores da agressão. A ocorrência foi registrada na delegacia de plantão.