Acidente - Reprodução/Rede social

Acidente Reprodução/Rede social

Publicado 19/08/2024 15:48

Cabo Frio - Um acidente foi registrado na manhã deste domingo (18) na Rodovia Amaral Peixoto, próximo ao trevo de Búzios, no bairro de Botafogo, em Cabo Frio. O acidente envolveu uma motocicleta e um carro de passeio.

O condutor da motocicleta não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. A Polícia Militar esteve presente no local do acidente. O trânsito na área ficou muito lento.