Arma de fogo - Divulgação/PM

Publicado 20/08/2024 15:26

Cabo Frio - Um homem de 25 anos foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira (19) após ser encontrado com uma arma de fogo em uma barbearia localizada na Avenida Independência, no bairro Unamar, em Tamoios, distrito de Cabo Frio.

A prisão ocorreu após denúncia de um transeunte, que informou à polícia sobre a presença de um indivíduo armado no local. Ao chegar à barbearia, a equipe da Polícia Militar encontrou o elemento, identificado como J.B.D.S.D.S., já sentado na cadeira para realizar um corte de cabelo.

Durante a abordagem, os agentes encontraram um revólver calibre 38 com cinco munições intactas escondido nas vestes do homem. Questionado sobre a origem da arma, o criminoso alegou tê-la adquirido como parte do pagamento pela venda de um veículo.

O acusado possui antecedentes criminais por furto e foi conduzido para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde foi autuado em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.