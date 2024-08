Ônibus pega fogo - Reprodução/Rede social

Publicado 21/08/2024 14:52

Cabo Frio - Um ônibus pegou fogo na manhã desta quarta-feira (21) no centro de Cabo Frio.

Segundo populares, o incidente aconteceu por volta das 8h, na Avenida Júlia Kubitschek, quase na esquina com a Rua Alexis Novelino, na altura do prédio da Unimed.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas. Ainda não há informações sobre feridos e as causas do incêndio.