126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) - Divulgação/PM

Publicado 20/08/2024 18:03

Cabo Frio - Um homem de 21 anos, conhecido como “Malvadão”, foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (20), por volta das 11h10, na Rua Walter Rollman, no bairro Manoel Corrêa, em Cabo Frio. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.

Durante um patrulhamento de rotina na comunidade, policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) identificaram o indivíduo e, após consulta aos sistemas, constataram a existência do mandado de prisão, que foi expedido pela Justiça em razão da condenação do homem por tráfico de drogas.

O acusado possui diversas passagens pela polícia por crimes relacionados ao tráfico de entorpecentes. Ele foi conduzido para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde permanece preso à disposição da Justiça.