Homem foi conduzido à delegacia por desacatar guardas municipais Divulgação/PM

Publicado 21/08/2024 15:45

Cabo Frio - Um homem foi conduzido à delegacia por desacatar guardas municipais na noite deste domingo (18), em Cabo Frio. A ocorrência foi registrada por volta das 23h, na Avenida Teixeira e Souza. A equipe estava a caminho de uma festa em homenagem à padroeira da cidade quando tudo aconteceu.



De acordo com informações, o fato ocorreu quando uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda Civil Municipal foi acionada por populares para prestar socorro a uma mulher que estava ferida na calçada.



A mulher, que afirmou ter caído, recebeu atendimento inicial no local e foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Parque Burle.



Durante a abordagem, os guardas solicitaram a habilitação do motorista de um veículo próximo, momento em que um homem no interior do carro reagiu de forma agressiva, desacatando os agentes.



A situação levou à intervenção de uma segunda viatura da Guarda Civil Municipal, que passava pela região e ofereceu suporte à equipe da ROMU. O homem foi então conduzido à 126ª DP (Cabo Frio), para responder pelo desacato.