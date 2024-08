Rafael Peçanha e Leila Tomazinho estiveram no Peró na terça (20). Já Dr. Serginho e MIguel Alencar, estiveram nesta quarta (21) - Divulgação

Rafael Peçanha e Leila Tomazinho estiveram no Peró na terça (20). Já Dr. Serginho e MIguel Alencar, estiveram nesta quarta (21)Divulgação

Publicado 21/08/2024 18:42

O bairro do Peró tem se destacado como um importante reduto eleitoral em Cabo Frio. Nos últimos dois dias, os moradores receberam a visita de dois candidatos à prefeitura.

Rafael Peçanha (REDE) caminhou nesta terça-feira (20) pelas ruas do bairro, acompanhado de sua vice, Leila Tomazinho (PSOL), candidatos a vereadores e apoiadores. Já nesta quarta-feira (21), foi a vez de Dr. Serginho (PL) visitar o Peró, depois de passar pelo Centro e Cajueiro, acompanhado de seu vice, Miguel Alencar.

Durante as caminhadas, ambos os candidatos conversaram com moradores e comerciantes, ouvindo as principais demandas do bairro. "Foi muito importante entrar em cada comércio do Peró e conversar com empreendedores. O bairro, infelizmente, está abandonado! As vias esburacadas e sem iluminação impactam os negócios e o cotidiano da localidade. Apertei muitas mãos, dei muitos abraços e me comprometi com a reestruturação da região para gerar emprego, renda e qualidade de vida para os moradores. O Peró é uma potência, vamos governar para fazer acontecer!" disse Rafael.

Vale lembrar que a Praia do Peró é a única em Cabo Frio a possuir a certificação Bandeira Azul, a primeira na Região dos Lagos. Mesmo com essa importante certificação, o bairro ainda sofre com o abandono e a negligência dos governantes.

Muitos moradores aproveitaram a presença de Serginho para falar sobre as condições das praias e dos quiosques. "Nossas praias são um verdadeiro tesouro, e precisamos cuidar delas como tal. É importante que a infraestrutura esteja à altura do que Cabo Frio merece. Vim aqui para ouvir vocês e garantir que essas questões sejam prioridade", disse Serginho.

Os comerciantes também discutiram melhorias na regulamentação dos quiosques e outros pontos críticos nos bairros visitados. Serginho garantiu que trabalhará para encontrar soluções que ajudem a todos. "Escutar quem vive e trabalha aqui é fundamental. Precisamos agir para que nossa cidade continue sendo um lugar atraente e bem cuidado. Contem comigo nessa jornada", afirmou.