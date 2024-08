321 trouxinhas de maconha, 359 cápsulas de cocaína, 189 pedras de crack, 40 buchas de skunk, dez comprimidos de ecstasy, 19 munições calibre 9mm e um rádio transmissor - Divulgação/PM

Publicado 22/08/2024 15:33

Cabo Frio - A Polícia Militar deteve quatro pessoas envolvidas com o tráfico de drogas em Cabo Frio nesta quarta-feira (21).



Na Rua Sete, no bairro Manoel Corrêa, um homem de 22 anos foi preso em flagrante com farta quantidade de drogas.



Durante um patrulhamento de rotina pela região, conhecida como ponto de venda de drogas, os policiais perceberam a atitude suspeita de um indivíduo saindo de um terreno baldio. Ao realizar a abordagem, foram encontrados dois celulares e R$ 110 em espécie com o suspeito.



Diante da situação, os agentes realizaram buscas no terreno baldio e em uma casa abandonada nos fundos do local. Nesses locais, foram encontradas duas mochilas contendo 321 trouxinhas de maconha, 359 cápsulas de cocaína, 189 pedras de crack, 40 buchas de skunk, dez comprimidos de ecstasy, 19 munições calibre 9mm e um rádio transmissor.



O homem de 22 anos foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.

63 pinos de cocaína e R$ 20 em espécie Divulgação/PM

Ainda na cidade, desta vez na Rua Trindade, no bairro Palmeiras, a ação foi desencadeada após uma denúncia anônima que indicava a presença de um traficante na região.



De acordo com a polícia, ao chegar no local indicado, a guarnição visualizou dois indivíduos em atitude suspeita, que empreenderam fuga. Um dos elementos, identificado como V.C.D.C., de 18 anos, foi abordado e com ele foram encontrados 63 pinos de cocaína e R$ 20 em espécie.



O segundo criminoso, R.Q.T.D.S., de 20 anos, conhecido como gerente do tráfico da Praia do Siqueira, filho do líder da comunidade, conseguiu fugir inicialmente, mas foi capturado após uma intensa perseguição. A polícia, com base em informações obtidas durante a operação, localizou e apreendeu mais 364 pinos de cocaína, escondidos embaixo de um telhado na mesma rua.



Os dois foram presos em flagrante e conduzidos para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde foram autuados por tráfico de drogas.



Já no bairro Braga, um homem também foi preso por tráfico de drogas. A ação policial foi desencadeada após uma denúncia anônima que indicava a prática de tráfico de drogas na Travessa Moacir dos Santos. Os policiais militares montaram um cerco tático no local e abordaram o suspeito, identificado como R.B.D.C., de 29 anos.



Durante a abordagem, o elemento tentou se desfazer de uma sacola plástica verde, que continha 37 pedras de crack. Após uma busca minuciosa na área, os policiais localizaram mais drogas e dinheiro, totalizando 162 pedras de crack, 12 porções de maconha e R$ 136 em espécie. Diante dos fatos, o acusado foi conduzido para a 126ª DP para as medidas cabíveis.

18 pinos de cocaína e R$ 40 em espécie Divulgação/PM

No Jardim Caiçara, um adolescente de 15 anos foi abordado pela PM em atitude suspeita na Rua França. Durante a abordagem, foram encontrados 18 pinos de cocaína e R$ 40 em espécie.



Diante dos fatos, o menor foi apreendido e encaminhado para a 126ª DP, onde foi autuado em flagrante por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

30 pinos de cocaína, quatro buchas de maconha, uma base de carregador de rádio portátil e um rádio portátil Divulgação/PM

E, no centro da cidade, uma equipe realizava patrulhamento pela Rua Tamoios, quando observou uma movimentação suspeita na entrada de um beco conhecido pela prática do tráfico de drogas. Ao perceber a presença da viatura, os criminosos fugiram para o interior da comunidade e não foram mais vistos.



Diante da situação, os policiais realizaram uma varredura no local e encontraram diversos materiais ilícitos, entre eles 30 pinos de cocaína, quatro buchas de maconha, uma base de carregador de rádio portátil e um rádio portátil.



Todo o material apreendido foi encaminhado para a 126ª DP para as medidas cabíveis.