Festividade de presentes à Yemanjá Reprodução/Rede social

Publicado 22/08/2024 18:05 | Atualizado 22/08/2024 18:06

Cabo Frio - O Museu de Arte Religiosa e Tradicional (MART) de Cabo Frio recebe, neste sábado (24), a partir das 13h, o lançamento do documentário “Odoyá – Presentes às águas”. A atividade é gratuita e contará com a demonstração de toques sagrados e capoeira, além de uma roda de conversa sobre o documentário.



O filme aborda a tradicional festividade de presentes à Yemanjá, celebrada já há 18 anos na Praia do Forte, em Cabo Frio, no mês de fevereiro, e que exalta a beleza das culturas afro diaspóricas.



O documentário conta com a historiografia traçada pelo escritor, professor, historiador e babalaô, Luiz Antônio Simas, com depoimentos do Babalorixá, Alex Guaraná, e do Bispo da Igreja Católica Brasileira, Dom Joanir, responsável pela celebração à Nossa Senhora dos Navegantes dentro da festividade de Yemanjá e colabora na luta contra a intolerância religiosa.



O projeto é idealizado por Yuri Negreiros, com produção do Núcleo de Experimentos Cênicos (NEC) e do Asé Parque São Jorge. A atividade é gratuita, aberta ao público e contará com intérprete de Libras.



CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:



13h – Museu aberto ao público;



14h – Início das atividades;



14h20 – Demonstração de toques religiosos e roda de capoeira (no jardim);



15h30 – Exibição do documentário “Odoyá: presentes às águas” (na nave histórica);



16h – Roda de conversa seguida de encerramento (na nave histórica).

