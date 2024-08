83 buchas de maconha, 56 cápsulas de cocaína e nove pedras de crack - Divulgação/PM

Publicado 26/08/2024 15:36

Cabo Frio - A Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas na tarde de sexta-feira (23), em Cabo Frio. A operação ocorreu por volta das 15h25, na Rua da Torre, no bairro de Unamar.



O caso foi registrado após uma denúncia anônima. Segundo a Polícia Militar, a guarnição recebeu informações de que indivíduos estariam armazenando entorpecentes em um terreno próximo à praça de Unamar.



A equipe se dirigiu ao local e realizou uma busca no terreno, conseguindo localizar 83 buchas de maconha, 56 cápsulas de cocaína e nove pedras de crack.



Após a apreensão, a guarnição levou as drogas para a 126ª DP (Cabo Frio), onde foi registrado um boletim de ocorrência. Ninguém foi preso durante a operação.