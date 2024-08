Diego da Silba, Benedita da Silva, Ivanir dos Santos e Marcelo dos Santos - Renata Cristiane

Diego da Silba, Benedita da Silva, Ivanir dos Santos e Marcelo dos Santos Renata Cristiane

Publicado 26/08/2024 14:40

Neste sábado (24), a deputada federal Benedita da Silva e o professor Babalawo Ivanir dos Santos, doutor e pesquisador, participaram de uma entrevista em Cabo Frio, onde abordaram questões políticas e a problemática da intolerância religiosa no Brasil. Durante a conversa, discutiram também os preparativos para a Caminhada Contra a Intolerância Religiosa, programada para o dia 15 de setembro, no Rio de Janeiro.



Além da entrevista, os dois almoçaram com lideranças dos movimentos dos praticantes de religiões de matrizes africanas na cidade. O objetivo foi convocar a comunidade para participar de uma caravana, que sairá da Região dos Lagos em direção à Cinelândia, concentração da Caminhada Contra Intolerância Religiosa organizada por Ivanir.

Encontro reuniu lideranças de religiões de matrizes africanas no Boulevard Canal Renata Cristiane

Além de Ivanir e Bené, estiveram presentes também, o professor Moisés de Oliveira, Sirlei de Souza, Maria Liberta, Marcia (Fiderioman) e marido, Ekedji Josi (Fiderioman), Marcelo dos Santos, Tatiana Silva e Clau.

Benedita e Ivanir falaram também sobre sua parceria de mais de 40 anos no ativismo e na política, destacando como suas diferenças religiosas nunca foram um obstáculo para o trabalho conjunto. Ivanir ressaltou a necessidade de engajamento contínuo na luta contra o racismo e a intolerância. Benedita da Silva, que é evangélica, por sua vez, sublinhou a necessidade de união entre diferentes grupos religiosos, especialmente os de matriz africana, para promover o respeito e a liberdade de crença.

Confira a entrevista:



Representantes de religiões de matrizes africanas recebem título de Honoris Causa na prefeitura

Representantes de religiões de matrizes africanas na prefeitura de Cabo Frio Débora Almeida/ FECARJ

O encontro no sábado não foi o único que discutiu o assunto no fim de semana, em Cabo Frio. Na última sexta-feira (23), o auditório da Prefeitura foi palco de um evento de entrega do título Honoris Causa às lideranças das religiões de matriz africana de Cabo Frio. A cerimônia, organizada pela Federação de Cultura Afro do Estado do Rio de Janeiro (FECARGE) em parceria com a Federação de Minas Gerais (FECAMIG), celebrou o reconhecimento do notório saber e da importância cultural dessas tradições. A ocasião contou com a presença de mais de 100 participantes, todos praticantes das religiões afro-brasileiras.



O título Honoris Causa foi concedido a babalorixás e ialorixás da região, um passo significativo na valorização e reconhecimento das matrizes africanas. "Foi um evento lindo, um marco para nossa cultura, que enfrentou tantas dificuldades para chegar até aqui", declarou Débora Almeida, presidente da FECARJ.