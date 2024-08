25 munições calibre 38, oito cápsulas de cocaína, três cigarros e duas buchas de maconha, três vidros de lança perfume vazios, um aparelho celular, um triturador, uma touca preta e R$ 7 em espécie - Divulgação/PM

Publicado 26/08/2024 15:41 | Atualizado 26/08/2024 15:41

Cabo Frio - Dois homens, de 20 e 18 anos, foram presos por tráfico de drogas na tarde de sexta-feira (23), em Cabo Frio. A ocorrência foi registrada por volta de 12, na Rua Manoel Silva, no Jardim Esperança, na localidade do Morro do Limão. Durante a operação, também foram apreendidas drogas e munições.

De acordo com a ocorrência, a operação, denominada Força Total, foi desencadeada após uma denúncia anônima que relatou a presença de dois indivíduos supostamente envolvidos na venda de drogas no local. A guarnição, ao receber o relato, se dirigiu ao endereço indicado e abordou dois elementos que correspondiam às características fornecidas.

Ao perceberem a chegada da viatura, os suspeitos tentaram fugir para um beco e entraram em uma residência, onde foram encontrados abandonando o material apreendido sobre uma cama. O material incluía 25 munições calibre 38, oito cápsulas de cocaína, três cigarros e duas buchas de maconha, três vidros de lança perfume vazios, um aparelho celular, um triturador, uma touca preta e R$ 7 em espécie.

Diante dos fatos, os homens foram levados para a 126ª DP (Cabo Frio), onde foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. O elemento de 20 anos já possuía uma anotação criminal por tráfico de drogas.