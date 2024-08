150 pinos de cocaína - Divulgação/PM

Publicado 26/08/2024 16:12

Cabo Frio - A Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas no telhado de uma escola de Cabo Frio, na tarde deste sábado (24). A ocorrência foi registrada por volta das 15h40, na Rua Medeiros.



Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada quando um morador abordou a guarnição informando que uma mulher e um menor estariam traficando drogas em um beco na Praia do Siqueira.



A guarnição procedeu ao local e avistou a dupla em fuga. Um deles, o adolescente, foi alcançado; contudo, nada foi encontrado. Foram realizadas buscas no local, onde a equipe encontrou um dichavador e um pedaço de maconha.



Em seguida, com a guarnição já a caminho da delegacia, foi realizada uma nova denúncia de que haveria drogas escondidas no telhado de uma escola localizada na Praia do Siqueira.



A equipe procedeu ao local e encontrou 150 pinos de cocaína. Posteriormente, os agentes seguiram para a 126ª DP (Cabo Frio) para a apreciação dos fatos e a apreensão do material.



Ninguém foi preso durante a operação.