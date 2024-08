Procurador-geral de Justiça Luciano Mattos - Reprodução/Internet

Publicado 26/08/2024 16:07 | Atualizado 26/08/2024 16:07

Cabo Frio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) marcará um novo capítulo em sua história em Cabo Frio: o procurador-geral de Justiça, Luciano Mattos, lançará a pedra fundamental da nova sede, na Rua Ministro Gama Filho, número 253, no bairro do Braga nesta terça-feira (27). A princípio, a solenidade estava marcada para segunda (26), mas precisou ser adiada por conta da chuva.

O novo prédio, situado em frente Fórum da Comarca de Cabo Frio, oferecerá melhores condições de trabalho para os membros do Ministério Público e um atendimento mais eficiente à população.

Além disso, será batizado como ‘Promotor de Justiça Fador Sampaio’, em homenagem ao membro que teve grande atuação e dedicação ao Ministério Público na região.