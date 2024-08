18 caixas de smartphones com acessórios, cinco notebooks, nove tablets, ferramentas como alicate, marreta e talhadeira, além de um equipamento utilizado para bloquear sinais GSM e GPS, avaliado em R$10 mil - Divulgação/PM

18 caixas de smartphones com acessórios, cinco notebooks, nove tablets, ferramentas como alicate, marreta e talhadeira, além de um equipamento utilizado para bloquear sinais GSM e GPS, avaliado em R$10 mil Divulgação/PM

Publicado 26/08/2024 16:25

Cabo Frio - Três homens foram presos em flagrante na madrugada desta segunda-feira (26) após um furto em uma loja das Casas Bahia, localizada na Travessa José Antônio Sampaio, no Centro de Cabo Frio. A ação criminosa foi frustrada após uma denúncia anônima e rápida ação da Polícia Militar.

De acordo a PM, uma guarnição foi acionada para verificar uma denúncia de furto em andamento na loja. Ao chegar ao local, os policiais avistaram dois homens no telhado do estabelecimento. Após um cerco, os três envolvidos se entregaram e foram presos.

Durante a ação, os policiais recuperaram uma grande quantidade de material furtado, incluindo 18 caixas de smartphones com acessórios, cinco notebooks, nove tablets, ferramentas como alicate, marreta e talhadeira, além de um equipamento utilizado para bloquear sinais GSM e GPS, avaliado em R$10 mil

Os presos foram identificados como B.D.S.C, de 29 anos, B.N.A.D.A., de 25, e J.J.D.S., de 61 anos. Todos possuem antecedentes criminais.

A polícia investiga a possibilidade de que os criminosos tenham utilizado uma escada para acessar a loja através de uma janela e, em seguida, utilizado ferramentas para arrombar o cofre. O material furtado foi dividido em várias bolsas e mochilas, que foram abandonadas pelos criminosos durante a fuga.

Além do material recuperado no local da prisão, o gerente da loja encontrou outras bolsas com tablets e o equipamento de bloqueio de sinais no telhado do estabelecimento. Todo o material foi apresentado na 126ª DP e devolvido ao estabelecimento comercial.

Os três homens foram autuados em flagrante por furto qualificado e permanecem à disposição da Justiça.