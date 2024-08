Doutor Luciano Matos, Procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro - Renata Cristiane

Doutor Luciano Matos, Procurador-geral de Justiça do Rio de JaneiroRenata Cristiane

Publicado 27/08/2024 16:27 | Atualizado 27/08/2024 16:43

Cabo Frio - A inauguração da pedra fundamental, da nova sede do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) em Cabo Frio, reuniu autoridades na manhã desta terça-feira (27). A princípio, a solenidade estava marcada para segunda (26), mas precisou ser adiada por conta da chuva.



O novo prédio, situado em frente Fórum da Comarca de Cabo Frio, na Rua Ministro Gama Filho, número 253, oferecerá melhores condições de trabalho para os membros do Ministério Público e um atendimento mais eficiente à população.



Além disso, será batizado como ‘Promotor de Justiça Fador Sampaio’, em homenagem ao membro que teve grande atuação e dedicação ao Ministério Público na região.



Confira os discursos do doutor Luciano Matos, que é Procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro e da doutora Mônica Rodrigues Cuneo, promotora de justiça.

Em entrevista exclusiva ao Jornal O Dia, Dr. Luciano Matos falou sobre a importância da sede e relembrou também, a atuação do homenageado, Fador Sampaio. Acompanhe:

Confira outros registros e autoridades presentes:

Autoridades presente no evento Renata Cristiane

Autoridades presente no evento Renata Cristiane

Autoridades presente no evento Renata Cristiane

Autoridades presente no evento Renata Cristiane

Autoridades presente no evento Renata Cristiane

Autoridades presente no evento Renata Cristiane

Autoridades presente no evento Renata Cristiane

Autoridades presente no evento Renata Cristiane

Autoridades presente no evento Renata Cristiane

Autoridades presente no evento Renata Cristiane

Autoridades presente no evento Renata Cristiane

Autoridades presente no evento Renata Cristiane

Autoridades presente no evento Renata Cristiane