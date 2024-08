Igreja Católica Apostólica Brasileira - Reprodução

Publicado 27/08/2024 15:29

Cabo Frio - Um homem de 29 anos foi preso pela polícia após confessar ter furtado objetos de uma igreja em Cabo Frio. O elemento foi capturado na tarde desta segunda-feira (26) na Rua João Antônio Rocha, no bairro de Braga.

De acordo com informações da PM, uma equipe foi acionada após um registro de ocorrência de furto na Igreja Católica Apostólica Brasileira, na Rua Marquês de Olinda, em São Cristóvão. Os agentes iniciaram as buscas pelo acusado e o localizaram nas ruínas do Hotel Acapulco.

Ao ser abordado, o homem confessou não apenas o furto na igreja, mas também revelou ter furtado a caixa do hidrômetro da Central de Distribuição dos Correios de Cabo Frio, que fica localizada nas proximidades da igreja alvo do furto, no domingo (25).

Diante dos fatos, o elemento foi conduzido à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde foi autuado em flagrante por furto. Ele já possui antecedentes criminais por furto e tráfico de drogas.