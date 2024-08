Carabina CBC Monotiro calibre 20, uma espingarda CBC de Pressão 4,5 mm, dez munições calibre 38, quatro munições calibre 223, nove munições calibre 254 e um carregador 380 - Divulgação/PM

Publicado 27/08/2024 15:19

Cabo Frio - Uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de diversas armas e munições em um sítio localizado na Rua 15, na Reserva do Peró, em Cabo Frio. A ocorrência foi registrada na noite desta segunda (26).

A ação policial foi desencadeada após uma denúncia anônima que informava sobre a presença de armas e munições em um sítio sem portão na região. A guarnição se deslocou até o local e, após realizar buscas, encontrou um arsenal composto por uma carabina CBC Monotiro calibre 20, uma espingarda CBC de Pressão 4,5 mm, dez munições calibre 38, quatro munições calibre 223, nove munições calibre 254 e um carregador 380.

Um homem de 47 anos se apresentou como filho do proprietário do sítio e apresentou um documento do pai. No entanto, a posse das armas e munições não estava regularizada.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde foi registrado um boletim de ocorrência.