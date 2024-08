Prenderam Sandro Pinto de Oliveira, conhecido como Sandro PQD - Divulgação/PM

Publicado 27/08/2024 15:34

Cabo Frio - Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam Sandro Pinto de Oliveira, conhecido como Sandro PQD, nesta segunda-feira (26), em Cabo Frio. Ele é acusado de matar um homem em junho de 2017 durante uma festa promovida pela milícia no Condomínio Volterra, em Duque de Caxias.



A vítima, Yuri de Paiva Necho, foi abordada por diversos milicianos, incluindo Sandro PQD, após ser flagrado usando drogas durante o evento. Levado para os fundos do condomínio, Yuri foi executado a tiros. O corpo foi ocultado em um valão após ser transportado em uma lixeira.



Sandro PQD estava foragido desde o crime e foi localizado na casa de parentes em Cabo Frio. A prisão foi realizada após um trabalho de investigação da DHBF, que vinha monitorando o paradeiro do acusado.