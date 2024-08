Tênis de Mesa - Reprodução/G1

Publicado 28/08/2024 18:06

Cabo Frio - A próxima fase do Ranking Costa do Sol de Tênis de Mesa será realizada em Cabo Frio, no dia 22 de setembro. Esta será a quarta etapa do torneio, que se estende até novembro, com as premiações programadas para dezembro.

Na última etapa, que aconteceu em Cabo Frio neste fim de semana, participaram 100 atletas, e os quatro primeiros colocados de cada categoria receberam medalhas e garantiram pontos no ranking geral.

O campeonato é composto por seis etapas e conta com nove categorias, organizadas conforme o nível de habilidade, idade e gênero dos jogadores. Além das disputas individuais, o evento inclui competições de duplas masculinas e mistas.

A expectativa para a próxima etapa é alta, especialmente após o sucesso da terceira fase, onde Araruama, Cabo Frio e Rio das Ostras se destacaram no quadro de medalhas. Segundo o coordenador da modalidade na Costa do Sol, Evandro Manhães, o interesse pelo tênis de mesa tem crescido, impulsionado pela popularidade do esporte nas Olimpíadas de Paris.

Com informações de G1.