126ª DP - Divulgação/PM

Publicado 28/08/2024 15:10

Cabo Frio - A Polícia Militar frustrou, na noite desta terça-feira (27), uma tentativa de ataque de criminosos na localidade de Maria Joaquina, em Cabo Frio. A operação, que teve início após denúncias de que criminosos de Unamar planejavam um ataque na região, resultou na prisão de um foragido da Justiça e na apreensão de um veículo.

De acordo com informações da polícia, equipes receberam informações de inteligência sobre o plano dos criminosos. Diante da gravidade da situação, os agentes iniciaram diligências na Rodovia Amaral Peixoto, em Santa Margarida, e abordaram um veículo Fiat Pulse.

Durante a abordagem, os dois ocupantes do veículo confessaram que estavam transportando o carro para uma área de mata, onde seria utilizado por outros criminosos no ataque. Ao realizar uma consulta aos sistemas, os policiais constataram que um dos elementos, identificado como Y. S. C., de 24 anos, possuía um mandado de prisão em aberto por roubo.

Ambos os indivíduos foram conduzidos para a delegacia, onde o comparsa do foragido, identificado como K.A.D.M., de 20 anos, prestou depoimento como testemunha. Já Y.S.C. permaneceu preso à disposição da Justiça.