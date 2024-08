Grupo "Nós do Choro" - Reprodução/Rede social

Publicado 28/08/2024 15:32

Cabo Frio - O grupo “Nós do Choro” promove o projeto “Choro Boa Praça”, onde músicos de diversos lugares se encontram pra celebrar o choro, estilo musical genuinamente brasileiro. A roda acontece sempre no primeiro domingo de cada mês, a partir das 10h, na Praça da Bandeira, em Cabo Frio.



Na sexta-feira (30), acontece o ensaio aberto, às 19h, no Bar do Delegado, Av. Hilton Massa, Passagem. Vale ressaltar que qualquer músico que queira participar da roda é só chegar.



“A roda de choro é uma apresentação aberta, quem toca e tem algum conhecimento sobre o choro consegue participar. É aberto para todos os músicos”, explicou Ricardo Curcio, um dos fundadores do grupo.



”Nosso movimento pretende difundir a cultura da roda de choro em Cabo Frio. A roda é um encontro de músicos, um lugar de troca de experiência e aprendizado. Também são bem vindos aqueles que querem apreciar uma boa música. Choro é nosso patrimônio, é um gênero cheio de brasilidade e ancestralidade. Convido todos a conhecer, tragam a família para um domingo na praça ao som da nossa música.” Disse Ricardo Cúrcio, um dos idealizadores do projeto.

