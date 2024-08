Processo seletivo - Reprodução

Processo seletivo Reprodução

Publicado 28/08/2024 15:17

Cabo Frio - O Instituto Federal Fluminense (IFF) abre inscrições para o Processo Seletivo 2025, 1º Semestre. Ao todo, são cerca de 3 mil vagas em cursos técnicos e de graduação, distribuídas entre os campi de Cabo Frio, Maricá e Macaé, entre outros campus. Os interessados podem se inscrever de 28 de agosto a 7 de outubro de 2024.

No campus Cabo Frio há vagas para os cursos diurnos de Hospedagem (30 vagas), Química (30 vagas), Gastronomia (30 vagas) e Eletromecânica (30 vagas). Podem se inscrever candidatos que estejam nas modalidades: concomitante; cursando a partir da 2ª série ou concluintes, ou subsequentes; exigindo-se a conclusão do Ensino Médio ou a obtenção do certificado de conclusão através do ENEM, ou ENCCEJA.

Já para os cursos de graduação, o campus Cabo Frio oferece oportunidades em Bacharelado na área de Engenharia Mecânica (20 vagas); Licenciaturas na área de Biologia (12 vagas), Física (13 vagas) e Química (15 vagas), todas em período integral. Há ainda vagas para graduação superior em Tecnologia, nas áreas de Gastronomia (15 vagas, integral) e Hotelaria (20 vagas, noturno).

As inscrições poderão ser feitas no endereço eletrônico: https://inscricoes.iff.edu.br/. Para os cursos técnicos têm uma taxa de R$ 30,00, enquanto para os cursos de graduação, a taxa é de R$ 75,00. O pagamento pode ser realizado via PIX, Cartão de Crédito ou Boleto GRU, com vencimento até o dia 10 de outubro de 2024.

Outras localidades:

Cambuci, Bom Jesus do Itabapoana, Campos Centro, Campos Guarus, Itaboraí, Itaperuna, Quissamã, Santo Antônio de Pádua, São João da Barra e Cordeiro.