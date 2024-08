Fábio do Pastel, Bia de Guga e Cláudio Chumbinho - Reprodução

Publicado 29/08/2024 12:07 | Atualizado 29/08/2024 13:05

São Pedro da Aldeia — Uma eleitoral realizada pelo instituto Factum entre os dias 23 e 24 de agosto, com um nível de confiança de 95% e margem de erro de 5 pontos percentuais, revela que o atual prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel (PL), é o favorito na corrida eleitoral para a prefeitura.

O levantamento, registrado no TSE sob o número RJ-00572/2024, aponta que Fábio do Pastel lidera com expressivos 56% das intenções de voto, o que o coloca em uma posição confortável para uma possível reeleição.

Intenções de Voto

Na pesquisa estimulada, Fábio do Pastel aparece com uma sólida vantagem, alcançando 56% das intenções de voto. A candidata Bia (PSDB) ocupa o segundo lugar com 13,6%, seguida de perto por Chumbinho (REP), que detém 13,1% das preferências. Outros candidatos aparecem com menor expressão nas intenções de voto: Marcelo do IAT registra 2,1% e Sandra Autuori, 1%. O levantamento também identificou que 5,2% dos eleitores votariam em branco ou nulo, enquanto 5,8% se declaram indecisos e 3,2% não souberam ou preferiram não responder.

Chumbinho tem a maior rejeição

O estudo também avaliou a rejeição dos candidatos, um fator crucial para o desfecho da eleição. Chumbinho lidera nesse quesito, com 37,2% dos eleitores afirmando que não votariam nele de jeito nenhum. Em seguida, Bia registra uma rejeição de 16%, enquanto Fábio do Pastel, com apenas 7%, demonstra ser o candidato com a menor rejeição entre os concorrentes. Marcelo do IAT e Sandra Autuori têm rejeições de 5% e 4,7%, respectivamente. A pesquisa ainda revela que 30,1% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pergunta sobre rejeição.

Avaliação da Gestão Atual

A administração do prefeito Fábio do Pastel também foi avaliada na pesquisa, revelando altos índices de aprovação. Entre os entrevistados, 21% consideram a gestão “Ótima” e 41,3% a classificam como “Boa”, totalizando 62,3% de avaliação positiva. Outros 20,4% consideram a gestão “Regular”. Em contraste, apenas 6% dos eleitores classificam a administração como “Ruim”, e 8,1% a julgam “Péssima”. Um pequeno percentual de 3,2% não souberam ou preferiram não responder.

Quando questionados diretamente sobre a aprovação do governo Fábio do Pastel, 77,2% dos eleitores afirmaram aprovar a forma como o prefeito administra o município, enquanto 19,6% desaprovam sua gestão. Outros 3,2% não souberam ou preferiram não responder.

Contexto e Implicações Eleitorais

Os resultados da pesquisa reforçam a liderança de Fábio do Pastel na corrida eleitoral e destacam sua popularidade em São Pedro da Aldeia. A combinação de baixa rejeição e alta aprovação de sua gestão sugere que o prefeito atual está em uma posição muito favorável para ser reeleito. Sua administração, marcada por uma avaliação predominantemente positiva, reflete a confiança da população em seu trabalho e na continuidade de suas políticas públicas.

A pesquisa realizada pelo instituto Factum, registrada sob o número TSE RJ-00572/2024, oferece um retrato detalhado e confiável do atual cenário político da cidade, apresentando Fábio do Pastel como o candidato com maior potencial de vitória.