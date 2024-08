Bloqueadores de GPS, um simulacro de pistola, placas de veículos e diversas ferramentas - Divulgação/PM

Publicado 29/08/2024 17:18

São Pedro da Aldeia - Em uma ação conjunta entre a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal, uma carga de cigarros roubada da Souza Cruz, em Araruama, foi recuperada na noite de terça-feira (28). Três criminosos foram presos, sendo dois deles em São Pedro da Aldeia, e diversos materiais, como veículos, celulares e ferramentas, foram apreendidos, além da carga recuperada.

De acordo com as informações da PM, a operação teve início após a troca de informações de inteligência que indicavam os veículos envolvidos no crime. Um Volkswagen Voyage foi abordado no Balneário das Conchas, em São Pedro da Aldeia, com dois elementos e diversos materiais, como celulares, cartões e chaves.

Em seguida, os policiais localizaram uma van Peugeot Expert, com outro suspeito, em Araruama, onde a carga de cigarros, avaliada em R$ 150 mil, foi recuperada. Além dos cigarros, foram apreendidos bloqueadores de GPS, um simulacro de pistola, placas de veículos e diversas ferramentas.

Os três envolvidos foram encaminhados para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), onde foram autuados em flagrante.