Caminhada do agosto lilás - Reprodução/Internet

Publicado 28/08/2024 17:57

São Pedro da Aldeia - A prefeitura de São Pedro da Aldeia realiza, nesta sexta-feira (30), a “Caminhada Lilás”. A iniciativa marca o encerramento da programação especial em prol do “Agosto Lilás”, mês dedicado ao enfrentamento da violência contra a mulher. A concentração acontece na Praça Hermógenes Freire da Costa, a partir das 14h, com percurso pelas ruas do centro da cidade.



Pelo segundo ano consecutivo, o evento contará com a presença do programa “Empoderadas” para demonstrar técnicas de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher. Aos participantes, a organização orienta que usem roupas leves, preferencialmente nas cores lilás ou branca, e que levem água para se hidratarem durante o trajeto da caminhada.



Ao longo do mês de agosto, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos promoveu diversas atividades em alusão à campanha. Foram realizadas ações de conscientização com panfletagem na Feira Livre Municipal e no centro da cidade, roda de conversa no Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) Daiana Borges e nas escolas do município, além de palestra para funcionários da concessionária Prolagos. A programação foi elaborada pela equipe do CEAM aldeense.



A Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal também esteve presente na Feira Livre Municipal todas as sextas-feiras do mês com a ação “Maria da Penha na Feira”.

