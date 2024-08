São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação

As inscrições começam nesta segunda-feira (26), e os interessados devem se dirigir à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, na Rua Adolfo Silveira, 59, no Centro, das 9h às 17h, com identidade e CPF, comprovante de residência e de escolaridade