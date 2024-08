Cursos de Qualificação - Divulgação

Publicado 23/08/2024 16:03

São Pedro da Aldeia - São Pedro da Aldeia inicia, nesta segunda-feira (26), as inscrições para os cursos gratuitos de qualificação. A iniciativa é fruto da parceria com a Firjan/SENAI e a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Trabalho. Serão oferecidos os cursos de assistente de operações em logística e assistente administrativo. Os interessados deverão comparecer à sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, na Rua Adolfo Silveira, 59, no Centro, das 9h às 17h.

As inscrições estarão disponíveis enquanto houver vagas. Para os cursos de assistente administrativo e assistente de operações em logística, é necessário que os participantes tenham, no mínimo, 16 anos de idade completos e o ensino fundamental completo.

Os interessados devem entregar cópias da identidade e CPF, comprovante de residência e de escolaridade no momento da inscrição. Para menores de 18 anos, também são solicitadas cópias da identidade e do CPF do responsável, além de declaração escolar original para os alunos que estão estudando. O início das aulas está previsto para o dia 23 de setembro e terá a duração de 45 dias úteis.

Para os cursos de assistente de operações em logística serão disponibilizadas 66 vagas para as turmas da manhã (8h às 12h), tarde (13h às 17h) e noite (18h às 22h). Já para o curso de assistente administrativo serão 44 vagas para as turmas da manhã e da tarde. As aulas acontecerão na sede do Horto Escola Artesanal, localizado na Rodovia Amaral Peixoto, km 107, bairro Balneário (próximo à UPA de São Pedro da Aldeia).

Quanto ao local para inscrições, a sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico está localizada na Rua Adolfo Silveira, 59, no Centro.