Base Aérea Naval - Divulgação

Publicado 26/08/2024 15:50

São Pedro da Aldeia - Para celebrar os 108 anos, a Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia vai promover, no próximo sábado (31), de 9h às 16h, um evento gratuito e aberto ao público. A expectativa é que 40 mil visitantes participem das atividades.

A festividade incluirá demonstrações aéreas, saltos de paraquedistas, exposições de equipamentos militares e diversas outras atrações. A iniciativa tem como objetivo aproximar a sociedade do trabalho desempenhado pela Marinha do Brasil e pela Aviação Naval.

As atividades serão realizadas no Complexo Aeronaval de São Pedro da Aldeia, na Avenida Comandante Ituriel. Para participar, é necessário realizar a inscrição através deste link.

A inscrição é individual, inclusive para as crianças, e todos deverão apresentar o QRcode impresso ou na tela do smartphone por ocasião da entrada.

O acesso dos militares, servidores da MB, bem como de seus convidados, será via portões II e V da BAeNSPA, estacionando seus carros nas áreas delimitadas dentro da Vila Naval. A entrada na área do evento será somente a pé, via Portão III.

Para acessar a Vila Naval, os veículos também devem ser cadastrados por meio do link abaixo. O QRcode impresso ou na tela do smartphone será cobrado na entrada dos portões II e V.

O estacionamento de cadeirantes, que tem vagas limitadas, será na alameda em frente aos Esquadrões. Neste caso, a entrada destes veículos será pelo portão principal (Portão I) da BAeNSPA. Militares, servidores ou seus acompanhantes que tiverem a necessidade de acesso a este estacionamento devem cadastrar o veículo no link dedicado a isto.