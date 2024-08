Andinho Brito e Ton porto com certidão de que está quite com a justiça eleitoral e documento do MPRJ - Reprodução

Publicado 28/08/2024 14:56

Em Arraial do Cabo, a incógnita da oposição segue dando o que falar. Nesta terça-feira (27), O MPRJ, através da promotora de Justiça Renata Mello, anunciou que irá pedir a impugnação da candidatura de Andinho Brito (União).

Apesar disso, ainda nesta terça, Andinho foi para as redes sociais com um papel em mãos dizendo que é “candidatíssimo” a prefeito depois de obter certidão de que está quite com a justiça eleitoral e está aguardando o deferimento. Com um tom forte, ele deu aquela cutucada no atual governo: “Unidos vamos botar essa cambada pra fora”. Para complementar, o vice Ton Porto (PDT) também falou: “Vamos libertar nossa cidade desse grupo que persegue e maltrata nosso povo”.